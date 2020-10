Otseblogi ⟩ Flora tekitas teisel poolajal palju elevust, kuid Zagreb kustutas Eesti klubi lootused

Enne matši:

Varem on Eesti klubidest Vanas Maailmas nõnda kaugele purjetanud kaks tiimi. Tallinna Levadia jõudis esimest korda alagrupiturniiri uksepakule 2006. aastal, mil kahe mängu kokkuvõttes kaotati 1:3 UEFA karikasarjas Newcastle Unitedile, kolm aastat hiljem tuli neil kokkuvõttes 1:6 alla Türgi hiiule Istanbuli Galatasarayle. Seitse aastat tagasi vandus Nõmme Kalju 0:5 alla Dnipropetrovski Dniprole (Ukraina).

Nüüd on kord jõudnud Flora kätte ning peatreener Jürgen Henn ei salga, et tegemist on klubi ajaloo tähtsaima matšiga. «Siin on veidi rohkem mängus ning meil on võimalik teha midagi suurt,» sõnas peatreener lahingueelsel virtuaalsel pressikonverentsil. «Meil on hea võimalus ja see, et Eesti klubid on varemgi nõnda kaugele jõudnud, annab meile usku.»

Olude sunnil ei saa Henn kohtumisele vastu minna täiskoosseisuga. Kolmandas eelringis Malta meistri Floriana vastu teenitud punase kaardi tõttu ei saa florakaid abistada nende esiründaja Rauno Sappinen. Tema asemel tuleb suure tõenäosusega tippu lülitada kas Rauno Alliku või Frank Liivak, kes tegutsevad tavapäraselt ääreründajana.

Teoorias on Hennil olemas ka Mark Anders Lepik, kuid hooaja esimese poole vigastusega kimpus olnud kesktormaja pole veel 90 minuti kõlblik. «Tema mänguline vorm on selline, mis ei luba teda väga pikalt kasutada. Viimane kord sekkudes mängis ta niigi kauem, kui oleks soovituslik (Lepik sekkus Floriana vastu 81. minutil, kuid pidi seejärel pallima ka pool tundi kestnud lisaaja – K. J.), aga õnneks pidas ta vastu. Sellest lähtuvalt peame ka otsuseid tegema» selgitas peatreener, kes polnud siiski valmis oma kaarte veel avama.

Neljapäeva hommikuks selgub ka see, kas Ken Kallaste on mängukõlblik või peab kolmandat euromängu järjest vasakkaitses alustama alles augusti alguses FC Kuressaarest laenult tagasi toodud Marco Lukka. «Keni seis on lubavam kui eelmistes kohtumistes. Tema jalg tundub parem ning ta saab juba ka suuremal koormusel asju teha. Teisipäevalgi tegi ta trennis natukene mängulisi asju, seega lootust on.»

Dinamo mängib Henni sõnul tüüpilist Balkani vutti. «Nad on tehnilised ja agressiivsed, meenutavad veidi Niši meeskonda Serbiast (mullu alistas Flora nad Euroopa liiga esimeses eelringis 4:2 – toim.). Mängivad sellist jalgpalli, nagu meeldib siinsetele inimestele vaadata,» lausus juhendaja, kes peab horvaate siiski veidi paremaks. «Tõenäoliselt on Dinamo nõrgem kui Frankfurti Eintracht (Flora kaotas neile mulluses teises eelringis 2:4 – toim.).»

Henn lisas, et tänase mängu üks võtmetest on, kuidas saadakse kaitses hakkama vastaste kõrgema tempo ja kiirusega. Kui tagala püsib korras, on florakatel võimalik kontrarünnakutel nõelata. «Eelmisest aastast on meil sarnaste vastastega kogemus olemas, kus kaitsesime ja mängisime vasturünnakutele. Saame seda kasutada,» lausus loots.

Eestlane märkis, et Flora mehed on kohtumiseks valmis ning eks ole näha, kas neid on enne matši vaja rahustada või innustada. «Vahepeal polegi vaja sellistes mängudes tiimile palju öelda,» kostis ta.