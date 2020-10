Blogi ⟩ Palju elevust tekitanud Flora langes väärikalt

Floral jäi Euroopa liiga alagrupiturniirile pääsemisest puudu vaid üks võit. Plusspoolele tuleb aga kanda tõik, et nad teenisid Eestile vajalikke UEFA koefitsiendipunkte, et lähitulevikus saaksid meie klubid panna eurosarjades välja taas neli tiimi. Veidi on koefitsienti vaja veel parandada, kuid seis on juba lootusrikkam. Lisaks pistis Flora eurohooajaga taskusse 1,38 miljonit eurot, mis on Maarjamaa vuti mõistes tohutu summa.

Nüüd on kord jõudnud Flora kätte ning peatreener Jürgen Henn ei salga, et tegemist on klubi ajaloo tähtsaima matšiga. «Siin on veidi rohkem mängus ning meil on võimalik teha midagi suurt,» sõnas peatreener lahingueelsel virtuaalsel pressikonverentsil. «Meil on hea võimalus ja see, et Eesti klubid on varemgi nõnda kaugele jõudnud, annab meile usku.»