Valitsus põhimõtteliselt toetab WRC-etapi korraldamist ka 2021. aastal

«Rally Estonia oli üliedukas ning sai rallimaailma tippudelt väga kõrgeid hindeid ja hinnanguid. Tänu kõigi osapoolte suurele rahulolule on Rally Estoniale ja Eesti riigile tehtud ettepanek WRC-sarja etapi korraldamiseks ka järgmisel aastal. See viiks Eesti taas sadade miljonite inimesteni üle maailma ning loomulikult saavad korraldajad loota riigi igakülgsele toele,» ütles kultuuriminister Tõnis Lukas.

«Muidugi on WRC sarja korraldamine ülisuur võimalus kogu Eesti majandusele, eelkõige turismimajandusele. Eriti arvestades, et 300 kilomeetrine trass läbiks mitmeid maakondi Lõuna-Eestist seekord ka Jõgevamaani välja.»

WRC-sarja etapi korraldamise eelarve on 4,3 miljonit eurot, millest 2,5 miljonit taotleb korraldaja Eesti riigilt. Ülejäänud 1,8 miljon eurot on erasektori panus ja piletitulu.

Septembris toimunud Rally Estonia järel andis FIA rallidirektor Yves Matton Eesti MM-etapi tuleviku osas julgustava sõnumi. «Tagasiside, mida olen näinud, on olnud, et korralduse tase oli imeliselt kõrge. MM-sarja silmas pidades oli tegemist tippvõistlusega ning organiseerijatel oli töö tegemiseks vaid mõni nädal.

Asi pole ainult selles, et nad suutsid korraldada MM-sarja väärilise ralli, kuid nad suutsid paika panna ka erinevad koroonaviirusega seotud protsessid. Oluline on ka fakt, et nad said abi valitsuselt.