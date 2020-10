Spordinädal pani liikuma ligi 200 000 eestimaalast

Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi hinnangul on sündmuste ja osalemiskordade arvud vaatamata koroonapandeemiale muljetavaldavad. «Täna kokkuvõtteid tehes võime tõdeda, et kuuendat aastat toimunud Spordinädal võeti eestimaalaste ja Eesti organisatsioonide poolt vaatamata murettekitavale olukorrale soojalt vastu.

Vaadates statistikat, siis saame väita, et ligi iga kuues eestimaalane osales Spordinädala sündmustel ning EOK ja Ühenduse Sport Kõigile poolt suured tänud kõigile kaasalööjatele – nii korraldajatele kui osavõtjatele. Käesoleval aastal oli Spordinädala hüüdlauseks «Liikudes võidad alati!» ning loodan, et andsime positiivse impulsi ka neile kaasmaalastele, kes korrapäraselt liikumisharrastusega veel ei tegele. Viimastele kehalise aktiivsuse uuringutele tuginedes on nende osakaal jätkuvalt üle poole rahvastikus,» ütles Lusmägi.

Spordinädala eesmärk oli pakkuda võimalikult paljudele eestimaalastele liikumisega seotud positiivseid elamusi ja kogemusi. Spordinädal 2020 patroonid, liikuma innustajad ja eeskujud olid olümpiavõitja Gerd Kanter, laulja Inger, näitleja Kait Kall, ettevõtja ja kulturist Ott Kiivikas, ettevõtja Kristel Kruustük, rektor Tiit Land ja suunamudija Sandra Raju.

Ingeri, kes annab treeninguid ka Martin Reimi jalgpallikoolis, südameasjaks on laste liikumisharrastus. «Liikumine on meie elus hästi oluline. Kui alustad päeva liikumisega ning lõpetad samuti liikumisega, annab see tunde, et päev on korda läinud. Tegin Spordinädala avaüritusel Viimsis esimest korda soojendusvõimlemist 240 lapse ees ning nii äge oli näha, kuidas nad sellega kaasa tulid ja nende silmad särama lõid. See tunne motiveerib ka mind üha rohkem liikuma!»

Rektor Tiit Landi sõnul on liikumine oluline ka inimese sotsiaalsusele. «Liikumine pole oluline mitte ainult inimese vormisoleku jaoks, vaid ka selleks, et sotsiaalses keskkonnas hakkama saada. Samas tuleb tunda oma võimeid ja teha asju tasakaalustatult, saades aru, et ilmtingimata ei pea naabrile ära tegema,» lausus Land.