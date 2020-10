FCI Levadia e-sporditiim eLions: tahame olla esimene Eesti võistkond, kes pääseb Majorile

Võistkonnaga rääkides joonistub välja mudel, mis on saanud saatuslikuks paljudele teistelegi kohalikele «CS:GO» tiimidele. Riigi väiksusest ja võimalustest tulenevalt tabab võistkondi ja mängijaid tihti motivatsioonipuudus. Seetõttu ei püsi meeskonnad koos. Levadia eLionsi taga on aga suur organisatsioon, mis mängijate sõnutsi teeb tööd sellega, et neid ei tabaks sama saatus. «Kõige rohkem on puudu sponsoritest. Lahkunud mängija jättis tühjaks aga toetava mängupositsiooni. Eestis on selle kohaga üldse probleeme, kõik soovivad olla tähtmängijad,» täpsustab võistkonna treener Hannes.

E-Lõvide treeneri Hannes Jürgen Stalde sõnutsi on suurim eesmärk olla esimene Eesti võistkond, kes pääseb Majorile («CS:GO» turniir, millest võtavad osa maailma parimad tiimid), pool unistusest oleks pääse Minorile (üks aste enne Major turniiri). «Peamine eesmärk on Eesti e-sport maailmakaardile viia» lisab Stalde.

Tipptaseme «CS:GO» mängudel hoiab võistkond alati silma peal. See on ka üks osa treeningprotsessist, mis peamiselt koosneb teooriast ning seejärel erinevate taktikate praktiseerimisest. Nädalas treenitakse keskmiselt 25 tundi, millele lisandub individuaalne mänguaeg. «Võrreldes teiste spordialadega koosneb treening suures osas teoreetilisest poolest» avaldab kapten. Individuaalset mänguaega võib lisanduda veel 25 tundi. Nii veedetakse keskmiselt nädalas pea 50 tundi «CS:GO» seltsis, mis teistele mängudele väga aega ei jäta.

Aastatega on «CS:GO» profitase meeletult muutunud. «Keegi ei osanud undki näha, kuhu maale see jõudnud on ja kindlasti jõuab veel kaugemale» kommenteerib võistkond. ««CS:GO» on võrreldes teiste e-spordi distsipliinidega rohkem vaatemängule orienteeritud. See on ka võlu, miks mängijate hulk pidevalt kasvab,» täpsustab treener.