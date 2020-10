Üha rangemaks muutuvad koroonareeglid panevad F1 meeskondadel pead valutama

Vormel 1 tänavuse hooaja järgmised neli võistlust toimuvad pikades, mis on saanud võimaluse just koroonaviiruse tõttu. Ükski nendest polnud enne planeeritud. See nõuab ka tavalisemast suuremat ettevalmistust, mis nüüd reisipiirangute rakendumisel üha keerulisemaks muutuvad.