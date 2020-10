Torn alustas otsustavat päeva Portugalis võimsalt ja hingab ralliliidrile kuklasse

Nemad kaks heitlevadki Portugalis võidu nimel, sest kolmandal kohal olev kohalik Pedro Almeida pole tempot tõstnud. Vahe Torniga on peaaegu poolteist minutit.

Ralli üldliidrina jätkab venelane Aleksei Lukjanuk, kes sisuliselt kontrollib võistlustekäiku. Tema edu teisel kohal oleva Yoann Bonato ees püsib suurem kui pool minutit. Eile katkestama pidanud Craig Breen naasis samuti võistlustulle, kuid tema tegeleb juba testisõitudega ja kiireimaid aegu ei näita.

Avapäeval läbitakse kolme kiiruskatset koguni kolmel korral. Päeva lõpetas Torn kiiruskatse võiduga, mis on talle juba Portugalis neljandaks. Rallit juhib ERC3 arvestuses endiselt Bassas Mas, kelle edu Torni ees on esimese päeva lõpuks 8,9 sekundit.