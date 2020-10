Torn lõpetas päeva Portugalis kiiruskatse võiduga, ebaõnn sundis Breeni katkestama

Avapäeval läbitakse kolme kiiruskatset koguni kolmel korral. Päeva lõpetas Torn kiiruskatse võiduga, mis on talle juba Portugalis neljandaks. Rallit juhib ERC3 arvestuses endiselt Bassas Mas, kelle edu Torni ees on esimese päeva lõpuks 20,7 sekundit.