Koroonaviirus jõudis taaskord Cristiano Ronaldo koduklubisse, liigakohtumise toimumine sattus ohtu

«Juventuse jalgpalliklubi annab teada, et tavapärasel koroonatestil andsid kaks abipersonali kuuluvat inimest positiivse tulemuse. Ükski mängija ega mängijatega kokkupuutuv ametnik pole nendega lähikontaktne. Järgides kõiki reegleid oleme soovitanud neil eneseisolatsiooni kehtestada,» seisis Itaalia meistri teadaandes.

Itaalia kõrgliigat on Juventus alustanud suhteliselt rahulikult. Esimesest kahes mängust on nopitud neli punkti ja hetkel paiknetakse tabeli keskpaigas. Napoli seevastu on kohe täiskäigu sisse pannud. Kui esimeses voorus seljatati 2:0 tulemusega Parma meeskond, siis järgmises kohtumises oldi koguni 6:0 üle Parmast.