Eesti rattur tegi MK-etapil ajalugu

Tegemist on ajalooliselt kõrgeima MK-etapi kohaga, mille eesti naised kunagi saavutanud. Lõiv kaotas esimeseks tulnud prantslannale Pauline Ferrand Prevot'le (1:14.07) kolm minutit ja seitse sekundit. Teiseks sõitis end hollandlanna Anne Terpstra, kolmas oli prantslanna Loana Lecomte.

«Seekord võtsin eesmärgiks pingutada stardiringil rohkem, et saada esimesele tehnilisele tõusule paremal positsioonil. Kolmandal ringi oli tunne hea, kuid siis vajusin tempos ära ja kaotasin mõned kohad. Lõpptulemus pole päris see, mis soovisin, aga eks tuleb leppida hetkeseisuga. Nii palju saab tänasest sõidust positiivset kaasa võtta, et kaotus võitjale oli väiksem ning tõusudel tundsin end võrreldes neljapäevaga paremini,» kommenteeris Mõttus sõitu.