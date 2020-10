Roihud said 49er klassi EM-il 30. koha

«Me võitsime hõbegrupi! Head meelt teeb, et suutsime finaalsõidud sõita enda taseme vääriliselt ja oleme rahul, et saime auhinnalise koha hõbegrupis. Pettumust valmistas, et kvalifikatsioonisõite toimus planeeritust oluliselt vähem ja me ei suutnud seal ennast realiseerida. Täname toetajaid, pöidlahoidjaid ja treenerit,» võttis tiitlivõistlused kokku Henri Roihu.