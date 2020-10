Kas Kalev/Cramo on teistest taas üle? Kes võtab koha sisse nende seljataga? Millised on Tallinna Kalev/TLÜ relvad? Kuidas Rapla taas korvpallifännid ärevaks ajas? Kas TalTech on ikka nii tugev kui arvatakse? Millised võimalused on Tartu Ülikoolil ja Rakvere Tarval? Vastuse saavad need ja paljud teised põnevad küsimused.