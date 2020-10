Kalev/Cramo suutis koroonast räsitud Himkiga sammu pidada vaid ühe poolaja

Kohtumise eel pakkus palju kõneainet pühapäevane Himki meeskonna avaldus, kus nad andsid teada, et kolm nende liiget Jevgeni Voronov, Jordan Mickey ja Janis Timma on andnud positiivse koroonaproovi ega saa Kalevi vastu võistkonda aidata. Vahtult enne kohtumist selgus, et mänguvormi ei tõmba selga ka nende korvialune mehemürakas Greg Monroe. Kui lisada sellele Himki klubi varasem laatsaret, kuhu kuulusid Aleksei Šved, Stefan Jovic ja Errick McCollum, nägid nii mõnedki korvpallisõbrad siin Kalev/Cramo suurt šanssi.