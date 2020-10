Konkurentsist pudenenud Zverev avaldas, et on tõsiselt haige. Kuid seda alles pärast mängu

FOTO: Aurelien Morissard via www.imago-images.de/imago images/Xinhua/Scanpix

Kuu aega tagasi US Openil finaali purjetanud meeste tennise maailma edetabeli seitsmes reket Alexander Zverev ei suutnud Prantsusmaa lahtistel sama tempu korrata. Sakslane kaotas neljandas ringis itaallasele Jannik Sinnerile, kuid allajäämisest veelgi enam on tähelepanu saanud asjaolu, et Zverev tuli pühapäeval platsile haigena.