Täna otsepilt ⟩ Kumb suurüllataja jõuab Prantsusmaal esimesena finaali?

Enne mängu:

Iga Swiatek teekond poolfinaali on olnud lausa vapustav. 19-aastane poolatar on viie esimese kohtumisega vastastele loovutanud ainult 20 geimi ning pole siiani veel ainsatki setti kaotanud. Samuti ei saa öelda, et ta tugevate mängijatega poleks vastamisi läinud. Avaringis lülitas ta konkurentsist mulluse finalisti Marketa Vondrousova ja kuueteist parema seas sundis reketeid pakkima suurfavoriidi Simona Halepi, seejuures alistas ta mõlemad tulemusega 6:1, 6:2.

Ka veerandfinaalis polnud Swiatekil suuremaid raskusi Martina Trevisani seljatamisega. Pärast kesist algust, kus ta oma pallingu lasi Trevisanil murda, läks noor poolatar oma teed. 78 minutit kestnud matš lõppes tulemusega 6:3, 6:1.

Swiatekist sai alles teine poolatar, kes üldse Prantsusmaa lahtistel nelja parema hulka jõudnud. Esimese otsimiseks tuli minna tagasi aastasse 1939, kui Jadwiga Jedrzejowska jõudis koguni finaali, kus tunnistas Simonne Mathieu paremust. Näis, kas Swiatek suudab sarnaselt eelmainitule ka finaali purjetada.

Poola tennistalendi saavutusele lisab väärtus veel ka see, et ta on endiselt konkurentsis naiste paarismängus, kus ollakse Nicole Melichariga jõutud samuti poolfinaali. Ka seal pole endiselt ühtegi setti kaotatud.

Poolatarile astub poolfinaalis vastu tõelist muinasjutulist turniiri tegev argentinlanna Nadia Podoroska. Võib rahumeeli öelda, et maailmas polnud just väga palju neid, kes ennustasid tema jõudmist nelja parema hulka. Seda juba seetõttu, et varasemalt oli Podoroska jõudnud suure slämmi turniiridel ainult korra põhitabelisse ja seda ka neli aastat tagasi USA lahtistel, kus ta piirdus ühe kohtumisega. Samuti pole tal erilisi tulemusi näidata ka WTA-karussellil, kus ta üldse kokku kolm võitu on saanud. Viimane neist sündis tunamullu.

Prantsusmaa lahtistel on 23-aastane Podoroska justkui uuesti sündnud. Ta alustas mõistagi teekonda kvalifikatsioonist ning on tänaseks võitnud järjepanu kaheksa kohtumist. Maailma edetabelis hetkel 131. kohal paiknev argentinlanna on esimene, kes kvalifikatsioonist tulnud mängijatest nõnda kaugele Prantsusmaa lahtistel jõudnud.

Podoroska polnud eelnevalt karjääris isegi mitte top 50 mängijat võitnud, kuid selle vea parandas ta juba teises ringis, kus lõpetas 23. asetusega Julia Putintseva turniiri. Veerandfinaalis sai Podoroska esimest korda karjääris kokku esikümnes paikneva tennisistiga ja selleks oli ukrainlanna Elina Svitolina. Vähematki ebakindlust näidanud argentinlanna võitis selle lahingu 6:2, 6:4.

Kindlasti loodab Podoroska nüüd kõndida 1990. aastal USA lahtistel võidutsenud Gabriela Sabatini jälgedes, kes on ainsa Argentina naistennisistina jõudnus suure slämmi finaali.

Terve tänavuse Prantsusmaa lahtiste turniiri jooksul on sündinud väga palju üllatusi. Seetõttu võib küll antud lahingus pidada Swiatekit kindlaks favoriidiks, kuid arvestades Podoroska minekut, siis poleks ootamatu ka argentinlanna edenemine tiitlimatši.