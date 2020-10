Pikemate mängijatega on Donaldas Kairyse juhendatav sats hädas olnud suvest saati. Esimesena langes rivist tõsiselt vigastada saanud kohalik mees Saulius Kulvietis, kes asendati Kristjan Kitsinguga. Oktoobri alguses on aga seis selline, et lisaks eestlasele püsib suurtest rivis vaid Rokas Gustys. Mis juhtus?