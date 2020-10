VIIS TÄHELEPANEKUT ⟩ Plastiline Pulk, naabrite suur vastasseis, ebakindel Keel ja võiduta Selver

1. Pulk naasis võimsalt. Neljapäevases vooru avamängus alistas Saaremaa 3:1 Tallinna Selveri ja kindlustas liidripositsiooni. Kodupubliku rõõmuks naasis ametlikus mängus Saaremaa algkoosseisu Hindrek Pulk, kes teenis kaks eelnevat hooaega leiba Tartu Bigbankis ja Prantsusmaa tippklubis Chaumont’is. Koondisesuvi jäi Pulgal aga õlavigastuse tõttu vahele, kuid nagu saarlane ise ütles, nägi ta sel ajal kõvasti vaeva, et tänavuseks hooajaks heasse füüsilisse vormi jõuda.

Mängus Selveriga kuuluski 29-aastane Pulk esmakordselt algkoosseisu ja tõi võimsalt, aga vajadusel ka kavalusega tegutsedes üleplatsimehena 20 punkti (+13). Diagonaalründaja realiseeris 37 tõstest suisa 20 (54%). Olgugi et järgmises mängus Pärnuga anti Pulga õlale puhkust ja teda asendas hooajaeelsetes kohtumistes maksimaalse koormuse saanud Markus Uuskari, kinnitas neljapäev, et Pulk peaks olema hetkel ikkagi Saaremaa parim diagonaal. Telemängu kommenteerinud Saaremaa spordiajakirjanik Alver Kivi küsis ülekandes hästi: «Öige huvitav, mis veel siis saab, kui Pulk ka heasse (mängulisse) vormi jõuab?» Esialgu paistab, et ega väga palju paremaks polegi Pulgal võimalik minna.

Neljapäeval Selveri poolel esmakordselt ametlikus kohtumises algkoosseisu kuulunud Renee Teppan piirdus aga vaid 5 punktiga (+2) ja võeti kolmandas geimis puhkama. Kuigi Teppani vorm polegi hetkel paremate päevade tasemel, on selge, et ka ümbritsevad mängijad eesotsas sidemängijaga pole pärnakal nii tugevad nagu Pulgal.

2. Kus Läti koondislased mängivad? Tänavu suvel Läti koondisse pääsenud mängijatest kuus teenib tänavu leiba väljaspool Credit24 Meistriliigat. Balti liigas jagunevad koondislased ära aga kolme klubi vahel: Jekabpilsi Luši 6 (Kristaps Šmits, Edvins Skruders, Armands Abolinš, Gustavs Freimanis, Zigurds Adamovics, Vladislavs Blumbergs), Pärnu Võrkpalliklubi 3 (Atvars Ozolinš, Kristaps Platacs, Toms Švans), Riia Tehnikaülikool 3 (Edgars Šimanskis, Ingars Ivanovs, Renars-Pauls Jansons).

Neist kõige rohkem punkte mängu kohta on kogunud esimeste lahingute järel järgmised mängijad: Renars-Pauls Jansons 14 p (+10), Atvars Ozolinš 14 p (+8), Kristaps Šmits 14 p (+5), Kristaps Platacs 11 p (+2) ja Vladislavs Blumbergs 10 p (+4). Mitte-koondislastest on seni kõige tulemuslikumalt esinenud Riia nurgaründaja Aleksandrs Avdejevs 19 (+9) ja Daugavpilsi nurgaründaja Rihards Pukitis 16 punkti (+8) mängu kohta.

3. Kellest saab Läti esiklubi? Olgugi et Riia Tehnikaülikool ja Limbaži ühendasid tänavuseks hooajaks jõud, Raimonds Vilde meeskonna eelarve kasvas märgatavalt ja Ukrainast hangiti sidemängijaks varasemalt nii Venemaa kõrgliigas kui ka Poola esiliigas mänginud Vitali Šitkov, kaotas pealinnaklubi avavoorus 2:3 Jekabpilsi Lušile, kus kannavad põhiraskust Läti koondise noored. Just need kaks klubi peaksidki tänavu – mõistagi juhul, kui mänge naabritega üldse saab pidada – Eesti klubidele vastupanu osutama hakkama. Tõsi, Riia ja Jekabpilsi mängijate kvaliteet ja treeningtöö pole kindlasti päris nii hea ja põhjalik nagu meie parematel meeskondadel, seega pikas plaanis peaksid Maarjamaa klubid ikkagi paremad olema. Daugavpilsil ja Jelgaval pole komplekteerituse ja avanädalavahetuse tulemuste põhjal suurde mängu sekkumiseks mingit šanssi.

4. Keel on pehme. Valitsev Eesti meister Pärnu Võrkpalliklubi on alustanud hooaega ühe võidu (3:0 TalTechi üle) ja kahe kaotusega (2:3 Tartule ja 0:3 Saaremaale). Kuigi pühapäevasest mängust Saaremaaga on üldse raske kedagi esile tuua (ehk ainult Toms Švans, kes lõi 8 tõstest 6 maha ja pani 2 blokki), tuleb tunnistada, et igapäevaselt Tallinnas tööl käiva sidemängija Martti Keele ebakindlus tõstetel on seni enim silma jäänud. Isegi servil, kus 28-aastane Keel on reeglina olnud üks meeskonna paremaid mehi, pole seni pikki seeriaid ja ässasid sisuliselt üldse tulnud (11 geimiga 32 servi, 6 viga ja 2 ässa). Tõsi, hooaja tähtsamateks mängudeks on Keel varasemalt suutnud end pea alati vormi viia. Hetkel pole Pärnul aga suurt midagi ette võtta, sest teine sidemängija, 19-aastane Richard Voogel ei kanna veel vajalikku taset välja.