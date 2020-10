Otseblogi ⟩ Hea momendi löömata jätnud Eesti jäi kaotusseisu

Voolaid võttis juhtohjad üle Martin Reimilt, kelle viimaseks matšiks rahvusesinduse juhendajana jäi häbistav 0:8 kaotus Saksamaale. Pärast seda on Eesti pidanud kaheksa matši, kust on saadud seitse kaotust ja üks väravateta viik Valgevenega.

Seega pole seis rõõmustav, kuid järgmise seitsme päevaga on koondisel võimalik fännide suunurgad ülespoole tõsta. Kui täna mängitakse Leeduga, siis pühapäeval on vastas Põhja-Makedoonia ja nädala pärast Armeenia. Viimased kaks matši toimuvad Rahvuste liigas.

Muide, ka Leedu pikemaajalisem saldo on kehv. Alates 2018. aasta 27. märtsist on nad väljakul käinud 23 korda ning teenitud on kolm võitu ja kolm viiki. Tõsi, viimasest kolmest mängust on neil kaks võitu, kuid Uus-Meremaa ega Albaania pole just kõige tugevamad. Muidugi ei saa neid pidada Eestist nõrgemateks.