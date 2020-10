Video ⟩ Lakers jõudis NBA meistritiitlist võidu kaugusele

Lakers juhib nelja võiduni peetavat finaalseeriat 3:1. Viies mäng peetakse ööl vastu laupäeva. «Saame väga hästi aru, mis on kaalul. Töö ei ole veel tehtud, kuid vastastel on selg vastu seina,» sõnas James.

Ajaloo jooksul on Lakers võitnud 16 NBA meistritiitlit. Enam on suutnud vaid Boston Celtics, kelle auhinnakapis on 17 karikat. Kolmandat kohta hoiab selles arvestuses 11 meistritiitliga Golden State Warriors. Kokku on NBA meistriks kroonitud 20 erinevat klubi.