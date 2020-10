«Oleme olukorras, kus tulevik on veel väga lahtine. Praegu eeldame, et kavas on kaks rallit ehk laual 60 punkti. Seega pole midagi otsustatud, kõik on võimalik. Nii kaua, kui püsib matemaatiline võimalus [MM-tiitli võitmiseks], jätkame võitlemist,» ütles 36-aastane piloot Motorsportile.