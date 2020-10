Eelvaade ⟩ Jörgen Vanamõisa vs. Saaremaa rünnak. Kas ehitusspetsialist projekteerib veel ühe suurüllatuse?

Janis Sirelpuu õpetussõnu edasi andmas. FOTO: Kristjan Teedema

Kas sul on 24-aastase mehena veel ambitsioon Eesti koondisse pääseda?

Ütleme nii, et mu fookus on olnud õppetööl ja kõigel sellega seonduval. Võrkpall on jäänud number kaheks. Kui paar aastat tagasi kutsuti B-koondisse, siis loobusin, sest samal ajal oli ülikoolis eksamiperiood. Aga ega ma ära ei ütleks, kui nüüd koondisse kutsutaks, samas pole mul ka otsest tungi sinna.

Kas tungi pole seepärast, kuna sa näed, et maailma absoluutsesse tippu jõudmine pole enam reaalne?

Sellist sihti pole algusest peale olnud. Olen mänginud võrkpalli alati enda jaoks. Ja kui liigatasemel mäng välja tuleb, siis sellest on mulle piisanud.

Milliseid emotsioone meeskonnas võit Tallinna Selveri üle tekitas?

Väga positiivseid emotsioone. Oleme igal aastal suutnud üllatusi pakkuda, aga et hooaja alguses ja nii nimeka võistkonna vastu – see oli hea. Suutsime end kokku võtta ja meeskondlikult hea emotsiooniga mängida. Kõik toimis.

Mitmes trennis see võit meeste olekus veel kajastus?

Kuklas on see võib-olla siiamaani tegelikult. Eks taoline võit tekitab head emotsiooni ja kandub trennidesse edasi. Selline mäng näitab, et me oleme võimelised teisi Eesti klubisid võitma.

Jörgen Vanamõista (nr 7) rünnakul. FOTO: Mailiis Ollino

Valentin Kordas on hooaja alguses lennanud endale harjumuspäratul diagonaalründaja positsioonil kõrgelt. Kuidas sa tema arengut hindad?

Kui ta aastaid tagasi meeskonda tuli, oli ta küll hea hüppega, aga rabe. Ta on saanud nüüd kogemusi ja võimaluse end tõestada. Lisaks on ta õppinud eesti keele hästi selgeks. Potentsiaali tal on. Meie jaoks on see väga hea, et ta suudab nii nurgas kui ka diagonaalis tegutseda. Kuna servi vastuvõtt on tema veidi nõrgem külg, siis diagonaalründaja roll sobibki nii talle kui ka meeskonnale praegu paremini.

Korralikul tasemel loomupärast diagonaalründajat pole TalTech aga siiani palganud. Esialgu lootsite Eestist kedagi leida, nüüd otsite juba pikemat aega välismaalt väärt meest. Kas käite iga päev mänedžer Uku Rummi uksele koputamas ja uurimas, millal see leegionär tuleb?

Otseselt Uku uksele me koputamas pole käinud, aga peatreeneriga lõõbime küll igas trennis, et millal lõpuks uus mees tuuakse. Igasuguseid videoid on saadetud ja agendid on uurinud, aga uut meest veel pole.

Kas sa usud, et te võite täna tõesti ka Saaremaad võita?

Nad on hästi alustanud hooaega ja kui me mängisime nende vastu treeningkohtumist, siis olime ise väga rabedad veel. TalTechi saal on kindlasti võtmesõna täna. Saarlastel on palju uusi mehi, saab näha, kuidas nad kohanevad siin. Ja meie enda põhiasi on mängu algus. Peame oma mängu ja elemendid toimima saama. Ka serv on väga oluline. Kindlasti on meil oma saalis võimalik Saaremaaga hästi mängida ja kaotama me kindlasti ei lähe. Kuna meil on emotsionaalne võit all, siis ootused on kõrgel.

Lõpetame intervjuu selles rubriigis juba traditsiooniks saanud küsimusega. Kui sul oleks võimalik võtta üks Saaremaa mängija tänaseks õhtuks TalTechi võistkonna, siis kelle valiksid?

Ma arvan, et ma võtaksin tegelikult hoopis Saaremaa pingilt nende abitreeneri ja statistiku Märt Pajusalu. Temalt saaks mängu ajal uurida võimalike ja vajalike muudatuste kohta. Hetkel meil erinevalt kõigist teistest Eesti klubidest pingil sellist meest pole, kes samaaegselt statistikat teeb. Märdist oleks kindlasti väga palju kasu. Aga kui ühe mängija peaks võtma, siis valiksin Ragnar Kalde (Saaremaa 23-aastane temporündaja – toim.), kuna me oleme aastaid üksteise kõrval arenenud. Ta sobis meie meeskonda ja punti väga hästi. Juba puhtalt nostalgiliselt oleks see hea valik, aga ta on ka mängulise poole pealt väga asjalik ja talendikas noormees.

***

Credit24 Meistriliigas ehk Balti liigas peetakse sel nädalal kolm kohtumist, neist kahes on osaline nii TalTech kui ka Leedu esiklubi Klaipeda Amber.

Credit24 Meistriliiga mängud 7.-11. oktoobril: 7.10 kell 19.30 (TalTechi SH) Saaremaa VK – TalTech 10.10 kell 15.00 (Klaipeda) Amber Volley – TalTech 11.10 kell 15.00 (Klaipeda) Amber Volley – Bigbank Tartu

Põhirõhk on sel nädalal aga hoopis Aadu Luukase nime kandval Eesti karikasarjal, sest neljapäeval võõrustab Pärnu põnevaima veerandfinaali avavaatuses Tallinna Selverit. Kogu info karikamängude kohta leiab siit.