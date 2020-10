Täna otsepilt ⟩ Kas Kvitova suudab järgmise tšehhitarina jõuda Prantsusmaal finaali?

Suure slämmi poolfinaalides on Kvitova saldo hetkel 3:3, kuid viimati jõudis ta nii kaugele 2019. aastal Austraalias, kus ta ka finaali purjetas. Nõnda ongi ootused üsna kõrgele paisatud, et temast saaks kolmas tšehhitar, kes Prantsusmaal finaalis mänginud.

Talle astub vastu tänavu karjääris järgmise sammu edasi teinud ameeriklanna Sofia Kenin, kes seljatas veerandfinaalis kaasmaalanna Danielle Collinsi 6:4, 4:6, 6:0. Seni peetud lahingutes on Kenin pidanud rohkelt vaeva nägema, sest viiest peetud lahingust neljas on mängusaatus otsustatud kolmandas setis.

Kenin on tavapäraselt läinud turniiride käigus üha paremasse hoogu. Ta on viimasest kaheksast poolfinaalist suutnud võitjana väljuda kuuel korral. Siinkohal tuleb märkida, et ainult üks nendest on olnud suure slämmi turniiridel.