PM SARDIINIAS ⟩ Thierry Neuville: Monza ralli lisandumine avardaks meie võimalusi, tegemist oleks kindlasti korraliku etapiga

Neuville on viimased neli hooaega lõpetanud MM-sarja kokkuvõttes teisel positsioonil, kuid kesiste tulemuste tõttu paikneb belglane hetkel alles viiendal kohal. Elfyn Evansist jääb ta maha 32 silma ning mõistetavalt saab ta aru, et peab hea tulemuse välja sõitma. See ei saa sugugi kerge olema, sest Sardiinias valitsevad oktoobris hoopis teised olud võrreldes juuniga.