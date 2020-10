Tartu korvpalluril tuvastati koroonaviirus, mängud on edasi lükatud

Tartu ülikooli korvpallimeeskond (mustas). Pilt on illustratiivne.

Tartu Ülikooli duubelmeeskonna liige andis positiivse koroonaproovi. Suures osas sama koosseisuga pallib meeskond nii Saku esiliigas, kui ka U18 Eesti meistrivõistlustel (TÜ/EVIKO nime all). Kogu meeskond on määratud isolatsiooni kuni 19. oktoobrini ning eelseisvad mängud on lükatud edasi.