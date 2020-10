Tänaku ja Järveoja vestlus autos: Mis asi see on? Midagi tuli lahti?

Avakatsel jäid eestlased M-Spordi soomlasele alla 27,9 sekundiga, kuid ütlesid pärast mõõduvõttu antud lühikommentaaris, et tegid puhta katse ja kõik on hästi. Aeg tablool rääkis aga vastupidist.

Teisel katsel kaotati taas palju aega ning pärast finišijoone ületamist oli kuulda Tänaku ja Järveoja vestlust. «Mis asi see on? Midagi tuli lahti?» küsis sõitja. «Mingi hull vibratsioon oli kohe alguses,» vastas kaardilugeja. Tänak lisas: «Siis, kui ratas on nagu ühele poole.»