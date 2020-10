Valitsev maailmameister alustas Sardiinia MM-rallit favoriidina, kuid pärast esimest nelja kiiruskatset on saarlane üldarvestuses alles üheksas, jäädes liider Dani Sordost maha tervelt 1.49,6. Tänak on maadelnud tehniliste probleemidega.

«Mul pole selget pilti, mis on juhtunud Tänakuga, aga tundub, et vedrustusega on midagi halvasti. Samas pean ütlema, et mul on rõõm teha koostööd temasuguse inimesega, sest ta ei vingu, vaid on üritanud asja parandada ja autot finišisse tuua,» rääkis Adamo.