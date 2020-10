Liider Sordo: tunne on veel parem kui mullu

«Tunne on terve päeva olnud võrdlemisi hea. Esimese katse läbimine oli keeruline, kuna see oli kitsas, aga teine katse oli mulle juba sobivam. Meenutas isegi veidi Portugali,» sõnas Sordo.

«Esimesest kurvist peale on kõik klappinud. Mida edasi, seda rohkem hakkasin suruma, aga samal ajal püsin kindlalt joones ja positsioneerin masinat hästi. Siiani on kõik töötanud – kiirus on hea ja pidurduspunktid ka. See kõik annab mulle enesekindlust,» jätkas ta.

Lisaks oli hispaanlane väga rahul oma rehvivalikuga, millega enda sõnul täkkesse pani. Erinevalt tiimikaaslastest Ott Tänakust ja Theirry Neuville'st läks ta rajale kõigest ühe varurehviga. Miks nii? «Meid ootas ees palju kilomeetreid, aga esimene katse oli minu silmis väga liivane. Eeldasin, et see väga rehve ei kuluta, ja nii ka läks. Ainult teine katse kulutas neid. Muidugi, alati kaasneb sellega rehvilõhkumise risk, aga nii on,» lausus hispaanlane.

Ühtlasi sõnas Sordo, et praegu liidrkohast kinni hoidmine on tema jaoks isegi meeldivam kui mullune triumf. «Tunne on ausalt öeldes isegi parem kui eelmisel aastal. Täna on muidugi veel kaks katset ees, aga kiirus on meil igatahes olemas,» sõnas Sordo.