Video ⟩ Rovanperä eksis jälle: soomlane kihutas vastu puud

Crash de Rovanpera L'arbre et l'équipage sont Ok #WRC #RallyItaliaSardegna pic.twitter.com/7y50ioy5oT

Sardiinia ralli on Ronvaperä jaoks täielikult ebaõnnestunud, sest juba ralli testikatsel keeras ta auto üle katuse. Ralli esimesel võistluspäeval vaevasid tema Toyotat aga tehnilised probleemid ning päeva lõpus kaotas ta liidrile juba enam kui kahe ja poole minutiga.

Juba enne Sardiinia ralli algust tunnistas ta, et tegu on tema jaoks ühe raskeima etapiga MM-sarjas. Paraku tähendab tänane väljasõit, et Ronvaperäl jäävad läbimata väärtuslikud kilomeetrid kogemuste pagasi suurendamiseks.