Kuigi FIA teatas sel nädalal, et tänavune hooaeg pikeneb 4.-6. detsembril sõidetava Monza ralliga, on koroonaviiruse statistika Euroopas kiiresti kasvamas ning see võib omakorda kaasa tuua täiendavad reisipiirangud. Enne Sardiinia rallit tundis selle kohta muret ka kuuekordne maailmameister Sebastien Ogier.