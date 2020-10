Täna otseblogi ⟩ Rohkem kui poolteist aastat võiduta olnud jalgpallikoondis vajab head tulemust

Eesti on käesolevas Rahvuste liigas pidanud kaks matši. Septembris jäädi koduväljakul 0:1 alla Gruusiale ja võõrsil 0:2 Armeeniale. Kui meie mehed pole peatreener Karel Voolaidi käe all võitnud üheksast kohtumisest ühtegi, siis Põhja-Makedoonia on viimases kümnes mängus alistanud viis vastast, kaotanud kolm lahingut ja teinud kaks viiki. Selge see, et nemad on täna favoriidid.