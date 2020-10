PUNKTITABEL ⟩ Neuville sekkus jõuliselt tiitlivõistlusesse, Evans säilitas liidrikoha

Kui esialgu pidi olema Sardiinia etapp hooaja eelviimane, siis reedel selgus, et lisandub ka Monza ralli. See tähendab, et kavas on veel kaks võistlust: novembris Belgias ja detsembris Itaalias. Lauale jääb seega 60 punkti ehk teoreetiline võimalus tiitel võita säilis paljudel.