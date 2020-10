«Reedel oli päris hea päev, aga jäime 16-17 sekundit Thierryst ja Sebist maha. Laupäeval oli neil jällegi parem stardipositsioon, kuid sõitsin ka ise paar halba katset. Täna on mul kahju punktikatsest. Oleksin tahtnud 1-2 silma rohkem teenida,» lausus Powerstage’ilt kaks punkti teeninud Evans.

MM-sarja üldarvestuses kahanes Evansi edu meeskonnakaaslase Sebastien Ogier’ ees nelja punkti võrra 14 silmale. «Suurt pilti vaadates pole seis nii halb. Tunnen, et oleksin paaris kohas saanud endast rohkem anda, aga see poleks palju muutnud.»