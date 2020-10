Piltuudis ⟩ Sordo mälestas surnud kaardilugejat

Kuigi kiirabi jõudis eile sündmuskohale kahe minutiga, siis noore naise elu enam päästa ei õnnestunud. Leinas on kogu rallimaailm ja ainsa hispaanlasena MM-sarjas võistlev Sordo otsustas teha ilusa žesti.

Ühismeedias levib pilt, kus enne viimast katset on näha Sardiinia ralli võitnud hispaanlase autot. Tagumisele aknale on tolmu sisse kirjutatud elu kaotanud kaardilugeja nimi

Salvode perekonnas on rallisõit au sees. Tema õde Maria on samuti kaardilugeja ja ka isa Gabriel on rallisõiduga elu jooksul tegelenud.