Taani jalgpallilegend leidis end keset napsust kasiinotuuri ligemale poole miljoniga miinuses

Lisaks korralikele jalgpallioskustele on Taani koondislane Nicklas Bendtner aastate jooksul silma jäänud ka platsivälise käitumisega. Küll on ta purustanud taksojuhi lõualuu ning kaotanud pokkerit mängides metsikult raha. Varasemalt polnud ta oma sekeldustest avalikkusele liiga palju rääkinud, kuid see muutus hiljuti, mil nägi ilmavalgust tema autobiograafia «Both Sides» ehk «Mõlemad pooled».