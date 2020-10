Adamo: Sardiinia oli Hyundai ralliosakonna jaoks verstapost

«Ralli lõppedes on meie päralt kaksikvõit ja ma olen väga uhke kogu oma Hyundai Motorspordi meeskonna üle. See ei ole küll minu kaksikvõit, kuid võtan seda kui natuke enda oma. Lisaks oli koguni viis Hyundai masinat esikaheksas ja see on imeline,» tõdes Adamo pärast rallit Prantsusmaa meediale. «Saavutada tulemus ja seejuures näha, kust me alustasime. Sardiinias saavutatu jääb väga kauaks meelde ja võime rahus öelda, et me oleme midagi nüüd saavutanud.»