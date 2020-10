Täna otseblogi ⟩ Mäng Põhja-Makedooniaga süstis optimismi, kas täna tuleb lõpuks võit?

Milleri asemele toomist põhjendas juhendaja järgnevalt. «Ta on universaalne mängija ja oli niigi selles väikeses grupis, kes pidi olema valmis [koondisega] liituma. Ta on võimeline katma väljakul erinevaid positsioone ja minu silmis hetkel parim valik,» sõnas Voolaid ning lisas, et ülejäänud mehed on kõik täie tervise juures.