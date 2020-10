Positiivse dopinguproovi andnud olümpiapronks kahtlustab vastase ripsmeid

Aasta alguses positiivse dopinguproovi andnud 33-aastasele Rootsi maadlejale Jenny Franssonile määratud nelja aasta pikkune võistluskeeld jäi kehtima. Naine kinnitab endiselt, et on süütu ning tal on välja käia uus versioon, kuidas keelatud aine tema organismi sattuda võis.