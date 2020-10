Järelvaadatav ⟩ Pärnu Võrkpalliklubi võitis leedukaid kuivalt

Neljast mängust on Pärnu teeninud kaks võitu, mis annab tabelis seitsme punktiga kolmanda koha. Liider on Pärnu 15 punktiga ning teine Jekabpils 10 punktiga. Klaipeda on kaotanud kõik viis kohtumist.

Liigatabelit vaadates näib, et täna on favoriit Pärnu. Nende hooaeg pole küll alanud imeliselt, sest esimesest kolmest mängust on võidetud üks, kuid Amber-Arlangal on neljast kohtumisest neli kaotust.