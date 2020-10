Suur eelvaade ⟩ Eeldused mulluse karikafinaali kordusetenduseks on loodud

Heidame kohe alustuseks kuhjaga õli tulle. Saaremaa on võitnud Balti liigas eelmistel aastatel kolm viimast omavahelist mängu, ent keegi ei mäleta neid mänge enam. Küll aga on kõigil meeles, kuidas eelmise aasta detsembris tuli Tartu Saku suurhallis peetud karikafinaalis Saaremaa vastu välja 0:2 kaotusseisust ja võttis 3:2 võidu. Selle mängu kaotusvalu pole saarlastel tänaseni kadunud. Samas oli juhtunul ka positiivne efekt: karikafinaali kaotuse järel vallandas Saaremaa peatreener Urmas Tali ja tõi asemele kreeklase Ioannis Kalmazidise, kes on meeskonna märgatavalt paremini mängima pannud.

Mitu Tartu mängijat on teeninud leiba Saaremaa klubis? Ainult Siim Põlluäär. Aga mitu Saaremaa mängijat on teeninud leiba Bigbankis? Kolm! Rauno Tamme mängis seal kiviajal (2009-11), Markus Uuskari uusajal (2015-18) ja Hindrek Pulk puhta lähiajal (2018-19).

Kes on täna favoriit? Saaremaa. Uue hooaja avakuu on näidanud, et Saaremaa võib küll teatud hetkedel mängida kehvasti ja kaotada geimi, ent mänguvõitu on neilt oktoobris tõesti keeruline võtta. Uued leegionärid on tõestanud oma taset ning kohalikud mehed eesotsas kogenud Pulga ja Puparti ning liberote Alari Saare ja Johan Vahteriga pole samuti hätta jäänud. Lust on olnud saarlaste mängu vaadata.

Aga kas Tartu on kehv? Kehv ei ole, aga hea veel ka ei ole. Lahe on olnud vaadata, kuidas meeskonna värske peatreener Alar Rikberg võrkpalliringkondades kõrges hinnas nii mängijate kui ka inimestena püsivaid sidemängijaid Kert Toobalit ja Ronald Järve on sisse-välja vahetanud, ent meeskonna üldmängus on puudujääke omajagu. Välismaalt naasnud Siim Põlluäär pole veel parimas vormis, Albert Hurt tuli hiljuti välja tervisehädast ja Alex Saaremaa tohterdab jätkuvalt totras olukorras katki läinud väikest sõrme. Erinevalt Saaremaast pole Tartul aga vahetusest võtta põhikoosseisuga samal tasemel mehi. Hooaega on tartlased alustanud aga kolme 3:2 võiduga, mis viitab, et ka väikese koosseisuga suudetakse pikki mänge edukalt lõpuni viia.

Saaremaa tänane võit tüüriks nad turniiritabelis veelgi kaugemale kodustest konkurentidest ja Hannes Sepp võiks vaikselt teha esimesed kõned seoses kevadel toimuva finaalturniiri korraldamisega, Tartu edu tooks aga liigasse vajalikku põnevust oluliselt juurde. Ent mis esmatähtis: tasavägist mängu tahaks näha.

Saaremaa VK võimalik algkoosseis: sidemängija Alexander Tusch, nurgaründajad Keith Pupart ja Evandro Dias Da Souza, diagonaalründaja Hindrek Pulk, temporündajad Wennder Lopes ja Sauli Sinkkonen ning liberod Alari Saar ja Johan Vahter.

Tartu Bigbanki võimalik algkoosseis: sidemängija Kert Toobal, nurgaründajad Märt Tammearu ja Stefan Kaibald, diagonaalründaja Siim Põlluäär, temporündajad Kevin Soo ja Siim Päid ning libero Rait Rikberg.