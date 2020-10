Ülinaljakas video ⟩ «Oh, Kimi!» Räikkönen tekitas tiimikaaslasele kõhedaid hetki

Räikkönen tõi sõidu jooksul pidevalt teemaks ralli ja pakkus lõpetuseks välja, et Giovinazzi võiks talle tulevikus hakata kaardilugejaks. «Kui ma kunagi veel rallit sõidan, palkan sinu kaardilugejaks.» Giovinazzi vastas, et ta ei istuks isegi siis soomlase kõrval ralliautosse, kui talle antaks kümme miljonit.

Järgmisel ringil istus autorooli Giovinazzi ning arvas ühel hetkel, et on rajal täiesti eksinud. Räikkönen lohutas tiimikaaslast: «Ära muretse, see on ringrada. Me lõpetame samas kohas, kus alustasime.»