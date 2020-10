Ralli MM-sarjas tekkis hübriidsüsteemi kasutuselevõtmisel järjekordne komistuskivi

Põhjuseks on ilmselt uue hübriidtehnoloogia valmistaja Compact Dynamicsi poolt tekkinud viivitus, mistõttu jõuavad olulised detailid tiimideni hilinemisega.

Uuepõlvkonna autode kasutuselevõtust rääkides teatas FIA: «eeldatavalt alustatakse Rally1 autode prototüüpide katsetamist 2021. aasta veebruaris. Autodel on 100-kilovatine hübriidsüsteem, mida saab kasutada terve kiiruskatse vältel või katsete ülesõitudel.»

Lisaks kinnitas FIA, et turvapuuri lõplik testimine on peatselt algamas ning loodab, et detsembris toimuv maailma mootorispordi nõukogu annab sellele oma õnnistuse. 2022. aastast kasutuselevõetavad Rally1 autod saavad endale kõik sarnased turvapuurid.