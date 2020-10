Belgia ralli saatus selgub järgmisel nädalal

Eile kogunes Belgia valitsus, et pidada nõu riigis süveneva koroonakriisi üle. Viiruse leviku peatamiseks võeti vastu mitmeid meetmeid, kuid spordiürituste saatus veel otsustatud ei ole.

Belgia valitsus otsustsas võtta ühe nädala, et vaadata üle spordi- ja kultuuriüritustele kehtivad protokollid ja viia need vastavusse praeguse olukorraga. Hetkel saavad kõik üritused vana korra järgi toimuda, kuid ilmselt järgmisel nädalal tingimusi karmistatakse.

Samas avaldas FIA rallidirektor Yves Matton lootust, et võistlus ikkagi toimub. «Praegu on võistlusel tugi olemas ja me ei näe põhjust, miks see ei peaks toimuma. Ma olen väga optimistlik. Belgias oli just möödunud nädalal üks ralli ja esimeste mõõduvõttudega tehti algust juba augustis,» seletas Matton Dirtfishile.

FIA rallidirektor tunnistas, et korraldajatele mingit ajatabelit peale ei suruta ja vajadusel on võimalik etapp ka mõni päev enne selle algust ära jätta. Samas kinnitas ta, et korraldajatelt saadud viimase informatsiooni kohaselt ei tohiks mingeid probleeme ette tulla.