Täna ajaloos ⟩ Eesti pidas 100 aastat tagasi ajaloo esimese maavõistluse punastes särkides

Eesti koondis pidas aastatel 1920–1940 kokku 107 kohtumist, alates iseseisvuse taastamisest on koondis ametlikes mängudes platsile jooksnud veel 361 korda – seega on Eesti pidanud 468 ametlikku kohtumist. Võite on kirjas 119, viike 103 ja kaotusi 246, väravate vahe on 472:819.