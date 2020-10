Traditsiooniliselt Põhja-Soomes toimuval võistlusel on kavas murdmaasuusatamine, kahevõistlus ja suusahüpped ning etapp on Soome suusaliidule alati olnud oluline sissetulekuallikas.

Näiteks, kui suusahüpped on tugeva tuule tõttu ära jäänud on majandustulemuste langus olnud märgatav. Sel aastal on tulude kokkukuivamine juba ette teada, sest võistlustele ei lubata publikut ja saamata jääb oodatud piletitulu.