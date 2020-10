Rallilegend Sainz tõusis Alonso ja Schumacheri kõrvale

Igal aastal tunnustatakse Astuuria printsessi auhindadega inimesi, kes on panustanud oma valdkonda või saavutanud midagi erakordset. Carlos Sainz kvalifitseerub täpselt selleks, sest on Hispaania ainus WRC maailmameister (tiitlid tulid 1990. ja 1992. aastal) ning võitnud ka kolmel korral Dakari ralli.

«Aitäh kõikidele poolehoidjatele, kes on mind kirglikult ja väsimatult toetanud. Sellel keerulisel ajal soovin oma autasu jagada kõikide hispaanlastega, et ka teie saaksite sellest rõõmu tunda. Kogu oma karjääri olen pidanud ületama raskeid hetki ja seda poleks kunagi juhtunud armastavate fännideta. Just tänu teile olen ma täna siin ja võtan säärase autasu vastu,» sõnas Sainz tänukõnes.