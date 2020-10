Martti Raju: hetkel näeb plaan olümpialastele kahenädalast karantiini

Esialgu tänavu suvel toimuma pidanud, kuid koroonapandeemia tõttu aasta võrra edasi lükatud Tokyo suveolümpia peaks toimuma ligemale üheksa kuu pärast. Olümpiamängude avatseremoonia on planeeritud 23. juulile.

Rahvusvaheline olümpiakomitee pole seni andnud ühtegi tähtaega, millal mängude läbiviimine lõplikult kinnitada, aga on julgustanud nii korraldajaid kui ka erinevate riikide olümpiakomiteesid ettevalmistustöödega jätkama, kirjutab ERR Sport .

Jaapanis ja Tokyos on vastumeelsus olümpia läbiviimisele tasapisi kasvanud ja see on tingitud olukorrast maailmas. ROK soovib mängud läbi viia, arvestades maailmas ja Jaapanis kehtestatud reeglitega.