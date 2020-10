Kui 1. septembril diagnoositi Belgias 443 uut koroonahaiget, siis 18. oktoobriks oli see number kerkinud juba üle 11 000. Hetkel ei paista, et haigestumuse tõus peatuks ja see on pannud Ieperi ralli korraldajad keerulisse olukorda.

Kuigi koroonaviirus on levib riigis jõudsalt, on MM-etapi korraldajad kindlad, et saavad võistluse peetud ning jätkavad jõudsalt ettevalmistustega. MM-karusselliga liigub koos suur hulk inimesi ja seetõttu on alati risk, et viirus võib pääseda liikvele.