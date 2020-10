Sõpradega mitu päeva napsutanud Rootsi hokilegend jäi autoroolis kriminaalse joobega vahele

Rootsi meedia kirjutab, et hokilegend jäi augustis kriminaalses joobes politseile vahele ja kaotas seetõttu ka juhiload.

Rootsi ajalehed on teinud kindlaks, et endine väravavaht lahkus sõprade juurest, kellega oldi mitu päeva järjest kuus purjutatud. Lisaks peatus Salo mitmel korral autoroolis, et tarvitada vahepeal alkoholi.