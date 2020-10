NELI TÄHELEPANEKUT ⟩ Saaremaa suure edu võtmetegur, Juhnevitši «efekt», pärnakate vanused ja unustatud Orav

1. Juhnevitši «efekt». Leedu esiklubi Gargždai Amber-Arlanga mängu veab reeglina diagonaalründaja Robert Juhnevitš. Kui puhanuna teebki endine Võru ja Pärnu mängija oma töö korralikult ära, siis teist päeva järjest mängides on ilmnenud, et Juhnevitši vastupidavus pole Balti liiga jaoks piisav. Nii on ta toonud kohtumistes Tartu Bigbanki ja Pärnuga vaid 9 ja 7 punkti, efektiivsusnäitaja vastavalt -3 ja -4. Ülejäänud mängudes on tema numbrid olnud aga 17 (+3), 25 (+17) ja 10 punkti (+2).

Ka Leedu klubi üldine seis ei paista paraku olevat enam sama hea, kui kodus peetud hooaja esimesed mängud näitasid. Nädalavahetusel kaotas meeskond võõrsil 0:3 nii Tallinna Selverile kui ka Pärnule, mis kinnitas, et Balti liiga nelja meeskonna finaalturniirile viiks neid vaid ime. Reaalsuses hakkavad nad mängima parimal juhul viienda-kuuenda koha eest.

2. Pärnu meeskonna algkoosseisu keskmine vanus langes viimase aja madalaimale tasemele, kui peatreener Avo Keel jättis kaptenist poja Martti Keele (28) pingile ja libero Silver Maar (21) oli niikuinii kaitseväe kohustuste tõttu eemal. Asendusmehed Richard Voogel (19) ja Karl Mattias Prangli (18) langetasid keskmise vanuse 23 eluaastani, seejuures suisa neljal põhirivistuse mängijal oli antud kohtumise ajal vanust vähem kui 22 aastat. Tasuks siiski Gargždai üle 3:0 võit.

Üks küsimärk jääb aga õhku: kuna Maar ei saa meeskonda aidata ilmselt ka laupäevases üliolulises karika veerandfinaali korduskohtumises Tallinna Selveriga, siis kes tegutseb liberona? Prangli pandi debüütmängus kohe leedulaste poolt tugeva surve alla ning tema vastuvõtuprotent oli meeskonna halvim ehk 38. Kogemusest jääb noorel mehel veel lihtsalt puudu, kuigi potentsiaali jagub. Palju vangerdamisruumi lühikese pingiga Keelel aga pole, vaid nurgamehe Tony Tammiksaare (19) kasutamine libero kohal tuleks raskel ajal ehk kõne alla.

3. Orav pole kuhugi kadunud. Tallinna Selveri meeskonnast rääkides on tänavu kogu tähelepanu läinud koondise kogenud triole Renee Teppan, Andrus Raadik ja Kristo Kollo, kes pika vaheaja järel koju mängima naasid. Teenimatult vähe on saanud tähelepanu aga meeskonna pikaaegne rünnakuliider Oliver Orav, kes on olnud hooaja avakuul selgelt stabiilseim mees keskmiselt 15 punktiga (+9). Efektiivsusnäitaja poolest kuulub 25-aastane tarkvaraarendaja liiga teravaimasse tippu (+37), edestades järgmist Selveri mängijat selles valdkonnas suurelt (Kristo Kollol +24). Aga servi vastuvõtt? Samuti meeskonna üks paremaid 52 protsenti (eespool vaid Raadik 62 protsendiga).

Ka karikasarjas, mida Credit24 Meistriliiga statistika ei kajasta, oli Orav avamängus Pärnu vastu oma meeskonna ja ühtlasi kogu mängu tulemuslikem 19 punktiga (+10).

4. Hindrek Pulk on jätkuvalt võimas. Reedene eeldatav põnevuslahing mulluste karikafinalistide vahel kujunes ühe klubi sooloetenduseks, sest Saaremaa alistas kodus Tartu Bigbanki 80 minutiga 3:0 (20, 18, 16). Kahtlemata on kogu Saaremaa meeskond heas hoos, ent üks tegur eristab neid siiski teistest meeskondadest hetkel väga selgelt: konkreetne rünnakuliider, kes lahendab ka kõige raskemaid olukordi kõrge õnnestumisprotsendiga. Hindrek Pulk, kelle olukorras oldi hooaja hakul pikaaegse õlaprobleemi tõttu kogu liigas kõige äraootavamal seisukohal, on saanud Saaremaa ridades kirja kolm täismängu ning kogunud Selveri vastu 20 (+13), TalTechi vastu 14 (+11) ja Tartu vastu 17 punkti (+13).