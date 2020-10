Sebastien Ogier: vajan veidi õnne, et MM-tiitlit püüda

Tänavusel hooajal autoralli MM-sarjas on jäänud sõita veel kaks osavõistlust. Novembri lõpus kihutatakse Belgias ning võimas punkt pannakse detsembris Itaalias legendaarsel Monza ringrajal. Hetkel hoiab üldarvestuses esikohta waleslane Elfyn Evans, kelle edu Ogier' ees on 14 silma. Kindlasti on võimalus tiitliheitlusesse tõusta veel ka Thierry Neuville'il ja Ott Tänakul, kellel on Evansist vastavalt 24 ja 28 punkti vähem.